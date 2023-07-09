8 Temmuz reyting sonuçları açıklanıyor! AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları 8 Temmuz Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Güldür Güldür Show, Hayatımın Neşesi ve MasterChef All Star reyting yarışına adını yazdırdı. İşte güncel 8 Temmuz AB ve total reyting sıralamasında ilk ona giren yapımlar...
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8 Temmuz Cumartesi günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. ÖzellikleGüldür Güldür Show, Hayatımın Neşesi ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde zirve yarışında biribirni zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
Henüz reyting sonuçları açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında 8 Temmuz reyting sonuçlarını sizlerle paylaşacağız.
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8 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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8 TEMMUZ AB REYTİNG SONUÇLARI