Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam Sayısal Loto Son dakika: 8 Şubat 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren!

8 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları! Sayısal Loto sonuç sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde geri sayım sona erdi. Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçları 21.30'da açıklandı. İşte 8 Şubat 2023 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 08.02.2023 - 21:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 8 Şubat 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren!
HABERTURK.COM

Çılgın Sayısal Loto çeklişinde bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat 21:30'da açıklanıyor. Binlerce kişinin şansını denediği Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilmektedir. İşte 8 Şubat Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları hakkında tüm merak edilenler...

8 ŞUBAT 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI:

5 - 6 - 21 - 44 - 71 - 79

JOKER 43 + SÜPERSTAR 87

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var!

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Gizem Harmankaya'dan acı haber...
Gizem Harmankaya'dan acı haber...
İDA'dan BTK'ya çağrı
İDA'dan BTK'ya çağrı
Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriye'ye insani destek' mesajı
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriye'ye insani destek' mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.