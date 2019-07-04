8. sınıf öğrencilerinin yüzde 16’sı dört işlem yapamıyor!

04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci, öğretmen ve okul özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Türkiye genelinde binlerce 4'üncü ve 8'inci sınıf öğrencisine yönelik yapılan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) eğitim araştırmasının veri analizlerini açıkladı. Rapora göre 8'inci sınıftaki öğrencilerin yüzde 85.8'si orta ve alt, yüzde 53'ü ise temel ve temel altı düzeyde matematik bilgisine sahip.
ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 66,1'İ NEDEN SONUÇ İLİŞKİSİ KURAMIYOR
Yayınlanan rapora göre; 8’inci sınıftaki öğrencilerin yüzde 85.8’si orta ve alt, yüzde 53’ü ise temel ve temel altı düzeyde matematik bilgisine sahip. Yüzde 16,4’ü, dört işlem sorularını çözemiyor, basit hesaplamalar yapamıyor.
Türkçe’de ise öğrencilerin yüzde 66,1’i orta düzey ve altında bu öğrenciler, deyimleri, atasözlerini, hiciv ve nüktelerdeki mesajları anlayamıyor. Neden-sonuç ilişkisi kuramıyor.
Fen bilimlerinde öğrencilerin yüzde 86’sı, sosyal bilimlerde yüzde 65, 3’ü orta ve alt düzeyde. Yüzde 39, 8’i vücuttaki organların görevini bilmiyor, her 4 öğrenciden biri harita okuyamıyor iki farklı olay arasında bağ kuramıyor.
İlkokul 4. sınıfların raporunda da benzer sonuçlar yer alıyor. Türkçe’de öğrencilerin yüzde 27,9’u, matematikte yüzde 39,9’u, fen bilimlerinde yüzde 37,5'i ve sosyal bilgilerde yüzde 29, 7’si temel ve temel altı seviyede.
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