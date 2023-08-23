8 resimde ne kadar dikkatli biri olduğunuzu test edin
Dikkatli insanlar, herkes büyük resme bakarken, detayları yakalayabilen insanlardır. Eğer siz de öyle biriyseniz bu 8 sorulu dikkat testi, sizin için harika bir beyin jimnastiği olacak.
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Burada yaramaz bir rakun var. Gördünüz mü? Cevap bir sonraki sayfada.
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E harfi nerede? Cevap bir sonraki sayfada.
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Kayıp civcivi görebildiniz mi? Cevap bir sonraki sayfada.
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Kafesinden kaçan papağan nerede? Cevap bir sonraki sayfada.
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Tavşan şapkanın içinde değil! Nerede saklanıyor? Cevap bir sonraki sayfada.
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Zilleri çalan adamı gördünüz mü? Cevap bir sonraki sayfada.
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Anne denizatının küçük oğlunu bulmasına yardım edin. Cevap bir sonraki sayfada.
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Sincabı bulabilir misiniz? Kendisine bir posta var! Cevap bir sonraki sayfada.
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Kaynak: BrightSide