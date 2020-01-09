Şans Topu çekiliş sonuçları 8 Ocak 2020

Şans Topu 8 Ocak çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 8 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

8 OCAK ŞANS TOPU 2020 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 04 - 12 - 18 - 28 - 33 + 11

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İZMİR / KONAK

5+1 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.740.331,80 TL 5 bilen kişi sayısı : 49 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.927,40 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 268 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 470,35 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.842 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 40,95 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 7.434 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25,75 TL 3 bilen kişi sayısı : 96.991 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,20 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 65.064 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,35 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 205.868 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,80 TL

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 1 OCAK 2020: 06 - 07 - 18 - 25 - 34 + 05