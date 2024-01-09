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        Haberler Televizyon 8 Ocak reyting sonuçları: Ömer, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Survivor All Star! Reyting sonuçları AB ve total sıralaması

        Pazartesi günü reytinglerde zirve yarışı! AB ve total 8 Ocak reyting sonuçları

        Reyting sonuçları 8 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan Ömer, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Survivor All Star zirve yarışında rakiplerini geride bıraktı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 8 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 07:35 Güncelleme: 09.01.2024 - 07:35
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        • 1

          Reyting sonuçları 8 Ocak Pazartesş akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Pazartesi akşamı ekrana gelen Ömer, Survivor All Star ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          İşte 8 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        • 2

          8 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          8 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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