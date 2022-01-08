Sağlık Bakanlığı, 8 Ocak Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaşıyor.
Bakan Koca ise resmi Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada; "Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. HASTALIĞI HAFİF GEÇİRİRİM DÜŞÜNCESİYLE tedbirleri asla ihmal etmeyin" dedi.
Peki 8 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte güncel koronavirüs tablosuna dair ayrıntılar...
8 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR
8 Ocak koronavirüs tablosu henüz resmi olarak açıklanmadı.
7 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI
Sağlık Bakanlığı, 7 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.
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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 303 milyonu aştı.
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 614 artışla 836 bin 603'e yükseldi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Kovid-19 günlük vakalarının son bir haftada 15 kat artış gösterdiği bildirildi.
Latin Amerika ülkeleri arasında Brezilya'nın ardından Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı Meksika'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini geçti.
Arjantin'de bir günde 110 binden fazla vakanın açıklanmasıyla, ülkede art arda 4 gün salgının başlangıcından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayıları kayda geçti.
Almanya'da Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle daha önce alınan önlemlere yenileri eklendi.
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