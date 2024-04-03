8 Nisan Pazartesi bankalar açık mı? Pazartesi günü bankalar tatil mi?
Ramazan Bayramına günler kala vatandaşlar, nerelerin kapalı olacağını merak ediyor. Bu kapsamda en çok aratılan yerlerden biri de bankalar. 8 Nisan Pazartesi, 9 günlük tatilin içinde yer aldığından dolayı, "8 Nisan Pazartesi bankalar açık mı?" sorusu akıllara geliyor. İşte, detaylar...
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Ramazan Bayramı ile beraber tüm Türkiye 9 günlük tatile çıkacak. Normal şartlarda 3,5 gün olması gereken bayram tatili, hafta sonu ile birleşince 9 güne çıkartıldı ve kamu çalışanları ve öğrenciler idari izinli olarak sayılacağı açıklandı. Şimdi birçok vatandaş, "8 Nisan Pazartesi günü bankalar açık mı?" diye soruyor. İşte, detaylar...
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8 NİSAN PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
9 günlük Ramazan Bayramı tatili 6 ile 14 Nisan arasında yapılacak. Ancak bu tatil resmi değil, idari izin olarak geçiyor. Doğal olarak, bankalar resmi tatiller dışındaki hafta içleri kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. Yani 8 Nisan Pazartesi bankalar açık olacak.
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ARİFE VE BAYRAMDA BANKALAR KAPALI MI?
Bankalar, bayram boyunca kapalı olacak. 9 Nisan arife günü ise borsa ve dolayısıyla bankalar saat 13.00'e kadar hizmet verecek.
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