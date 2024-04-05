8 NİSAN PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

9 günlük Ramazan Bayramı tatili 6 ile 14 Nisan arasında yapılacak. Ancak bu tatil resmi değil, idari izin olarak geçiyor. Doğal olarak, bankalar resmi tatiller dışındaki hafta içleri kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. Yani 8 Nisan Pazartesi bankalar açık olacak.