8 Nisan'daki Dolunay burçları nasıl etkileyecek?

08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merhaba sevgili Habertürk okurları… Hepimizin evlere kapandığı, sıkıntılı ve zorlayıcı haftalardan geçiyoruz. Bu haftaya baktığımızda, 8 Nisan Terazi burcunda Dolunay meydana geldi. Dolunay’da hijyen kurallarına özen göstereceğiz… Ayrıca Dolunay döneminde bilgi kirliliğine, kaosa sürükleyecek laf kalabalıklarına dikkat etmek, doğruyu yanlıştan ayırmak için özen göstermek gerekiyor. Peki burçları ayrı ayrı neler bekleyecek? 6-12 Nisan haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde.
KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Kendinizi geliştirmek için yeni hobilere yöneleceğiniz bir haftadan geçiyorsunuz sevgili Koç burçları. Belki hobilerinizi bir üst seviyeye dahi taşıyabilirsiniz. 8 Mart’ta gerçekleşen Dolunay’da ise daha çok kabuğunuza çekilecek ve insanlarla pek fazla etkileşim halinde olmak istemeyeceksiniz. Dolunay ayrıca ilişkilerde sizleri sınıyor. Partnerinizle alakalı ufak tartışmalar yaşayabilirsiniz. İlişkilerde agresif tavırlar içerisinde olabilirsiniz. Ancak bu süreçte iki tarafın da birbirine karşı sabırlı olması gerekiyor. Birbirinizi alttan almaya çalışmalısınız. Sağlıkta ise boğaz ağrısına dikkat edin…
BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU
Yoğun ve temposu yüksek bir haftadasınız sevgili Boğalar… Yeni haftada iş ile alakalı iletişim trafiğiniz bir hayli yüksek… Uzaktan iş halletmeye çalışırken biraz yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz. Ancak çalışmalarınızın görüldüğünü bilin… Hatta bu dönem patronlarınızdan prim alabilirsiniz. 8 Mart’ta gerçekleşecek Dolunay’da ise sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bağışıklığınızı yüksek tutmak için sağlıklı ve dengeli beslenmenizde fayda var. Aşk hayatınızda partnerinizle aranızda soğukluk yaşanabilir. Sabırlı ve sakin olun.
İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU
Yeni haftada ikili ilişkilerinize ve iletişiminize dikkat etmeniz gerekiyor sevgili İkizler burçları. Koronavirüs nedeniyle evlere kapandığımız, temastan uzak durduğumuz şu günlerde ev ortamında gerginlikler artabilir. Evli ve ilişkisi olan İkizler burçları partnerleriyle gereksiz tartışmalara girebilir. Bunun yanında çocuğunuza laf anlatmaya çalışırken ipin ucunu kaçırabilirsiniz. Bir anda sesinizi yükseltebilirsiniz. Daha anlayışlı ve sakin olmanızda fayda var. Bunun yanında 6 Nisan haftasında farklı işlerle meşgul olmak sizlere iyi gelecek.
YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Gelelim Yengeç burçlarına… Aile içinde çıkabilecek tartışmalara karşı dikkatli olmanız gereken bir haftadasınız sevgili Yengeç burçları… Aile büyüklerinizden, komşularınızdan eleştiri alabilirsiniz. Yine aile büyüklerinizin inatçı halleri sizleri sinirlendirebilir. Sessizliğinizi korusanız da içten içe kendinizi yiyeceksiniz. Bunun yanında Dolunay, tasarruf yapmanız gerektiğini, israftan kaçınmanızı söylüyor… Çünkü ödemelerinizde artış gözükebilir ve yeni borçlara girebilirsiniz. Aşkta ise durgun bir dönem fakat 19 Nisan’dan sonra şanslı etkiler kapıda.
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