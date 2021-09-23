8. Mood Ödülleri sahiplerini buldu: Gecede ünlüler geçidi!

Burak Akan tarafından organize edilen 8. Mood Ödülleri, sunuculuğunu Azra Akın ve Mustafa Üstündağ'ın üstlendiği gecede jüri oylarıyla belirlenen ödüller sahiplerine verildi.
Azra Akın'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Umudum Olur Musun Derneği’ne destek sağlamak amacıyla düzenlenen gece için Nurgül Yeşilçay kendi yaptığı tablosunu, Arzum Onan da yaptığı heykeli bağışladı.
Düzenlenen açık artırmada Onan’ın heykelini iş insanı Yaşar Yolcular, Yeşilçay’ın tablosunu da Burak Akan satın aldı.
Geceye yaptığı esprilerle damga vuran ünlü isimlerden biri olan oyuncu Nurgül Yeşilçay, 'Yılın En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü almak için sahneye çıkarken "Ben bu ödülü Çağla'dan önce almalıyım." diyerek epri yaptı. Yeşilçay, ödülünü ikinci sırada aldı.
"KORUMAMLA GELDİM"
Törene Cem Özer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Osman Nejat ile katılan Nurgül Yeşilçay, "Korumamla geldim." ifadelerini kullandı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yeşilçay, ateş emojisiyle yapılan yorumlara, "Benim için bir sorun yok, ateş güzeldir. Korumam da onayladıysa sorun yok." dedi.
PERFORMANSINI ELEŞTİRDİ
Esra Sönmezer'in hazırladığı ve sunduğu 'Pembe Pijama', 'Yılın En İyi Talk Show Programı' seçildi. Ödülünü almak için sahneye çıkan Sönmezer, gecenin sunuculuğunu üstlenen oyuncu Mustafa Üstündağ'ın performansını eleştirdi. Esra Sönmezer'in "Mustafa Bey'ciğim bu geceden sonra sunuculuk hayatını bırakın. Size göre hiç değil. Diş doktoruna çocuk aldırmak gibi bir şey bu gece." sözleri, salondakileri güldürdü. Üstündağ da Esra Sönmezer'e "Haklısınız ilk sunuculuk deneyimim." diyerek karşılık verdi.
İşte düzenlenen gecede ödül alan isimler;
En İyi Kadın Oyuncu: Nurgül Yeşilçay
En iyi Gündüz Kuşağı Programı: Çağla ile Yeni Bir Gün
En iyi Müzik Grubu: MANGA
En iyi Pop Müzik Kadın Sanatçı: Derya Uluğ
En iyi Rock Müzik Kadın Sanatçı: Fatma Turgut
Yaşam Boyu Sanat Ödülü: Aydemir Akbaş
Türk Sanat Müziği Özel Onur Ödülü: Kamuran Akkor
Türk Sineması Özel Onur Ödülü: Engin Çağlar
Jüri Özel Ödülü: Turgay Tanülkü
En Sosyal Sorumluluk Sahibi Kadın Sanatçı: Aydilge
En Sosyal Sorumluluk Sahibi Erkek Oyuncu: Murat Serezli
En Başarılı Genç Erkek Oyuncu: Berat Efe Parlar
En Başarılı Genç Ses Sanatçısı: Alper Erözer
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