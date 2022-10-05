8 milyonluk tefeci vurgununa operasyon!

DHA

İzmir ve Aydın'da tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin, acil nakit para ihtiyacı bulunan ve çoğu emekli olanlara yüksek faizle para vererek senet imzalattırdıklarını, ödeyemeyenleri icraya verip, maaşlarında kesinti yaptırdıklarını belirledi.

8 MİLYON TL'LİK HAKSIZ KAZANÇ Bu yolla 8 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri saptanan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir'in Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ilçeleri ve Aydın'ın Didim ilçesindeki önceden belirlenen adreslerde toplam 12 şüpheli, gözaltına alındı.

SENET, İCRA KESİNTİ DİLEKÇELERİ... Şüphelilere ait ev ve iş yerlerindeki aramalarda; çok sayıda senet, mağdurlara ait kimlik fotokopileri, icra kesinti dilekçeleri, alacaklı ve borçluların listelendiği klasör, borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda, 150 gram esrar, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, 2 ruhsatsız tabanca ve 60 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.