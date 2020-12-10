Hindistan´ın Tamil Nadu eyaletinde Ravi Javi adlı bir fırıncı tarafından çekilen fotoğraf sosyal medyada ilgi gördü.

DHA'nın haberine göre fotoğraflarda, ağaçtaki bir sincabın yaklaşık 8 metre yükseklikteki yuvasını gagalayan ağaçkakan ile kavgası yer aldı.

Fotoğraflara, ağaçkakanın sincaba pençelerini çıkardığı anlar da yansıdı.

Sincabın tepkisinin ardından ağaçkakan uçarak uzaklaştı. Javi fotoğrafları eve gittiği sırada çektiğini açıkladı.