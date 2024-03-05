6. BAZI ÜLKELERDE KADINLAR GÜNÜ RESMİ TATİLDİR

Avrupa Birliği ülkelerinden hiçbirinde resmi tatil olmayan Dünya Kadınlar Günü, bazı ülkelerde resmi tatil olarak kutlanıyor. Örneğin Çin'de pek çok kadın yarım gün tatil yapabiliyor. Bunun yanı sıra Makedonya, Özbekistan, Sırbistan ve Arnavutluk gibi bazı ülkelerde ise Kadınlar Günü, Anneler Günü ile birlikte kutlanan ortak bir bayramdır. Ayrıca, Azerbaycan ve Ermenistan gibi ülkelerde resmi tatil olan bu gün Türkiye'de resmi tatil değildir.