8 Mart anlık ve canlı verilerle 1 euro ne kadar? Euro kuru bugün ne kadar?

Ülkemizdeki ve dünyadaki önemli gelişmelerin döviz kurlarına etkisi merak ediliyor. Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere tüm gelişmeler sonucunda gözler döviz kurlarına çevrildi. Özellikle yatırımcılar ve ekonomi takipçileri euro düştü mü yükseldi mi sorularına yanıt arıyor. İşte 8 Mart Salı güncel euro kuru...

8 MART 2022 EURO KURU

8 Mart saat 11:00 itibariyle 1 euro 15,74 liradan işlem görüyor.