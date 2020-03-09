REYTİNG SONUÇLARI 8 MART PAZAR

8 Mart tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklanacak. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oluyor. İşte, 8 Mart Pazar dizi reyting listesi...