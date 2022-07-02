8 kişilik ailenin üstüne çam ağacı devrildi

Bursa’nın Orhangazi ilçesi İznik Gölü’nde Çamlık alanda masada oturan 8 kişilik bir ailenin üzerine hemen yanı başlarındaki çam ağacı devrildi. Olayda biri çocuk 2 kişi yaralandı.
BEBEK ARABASI ÇAM AĞACININ ALTINDA KALDI
Ailenin yanında bulunan bebek arabasındaki çocuk son anda bebek arabasından kucaklanıp kurtarılırken, bebek arabası çam ağacının altında kaldı. Olayda bölgedeki işletme sahibi çamlıktaki bazı ağaçların uzun zamandır tehlike arzettiğini bildirmelerine rağmen tedbir alınmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.
Faciadan dönülen olay saat 22.30 sıralarında Orhangazi’de İznik Gölü sahilindeki çamlık alanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre aralarında çocuklarında bulunduğu 8 kişilik aile çay içmek için Çamlık tesisinin içinde bulunan bir işletmeye ait masaya oturdular.
Fotoğraf: DHA
ÇAM AĞACI KIRILIP AİLENİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
Ailenin masada çay içtikleri esnada hemen yanlarındaki çam ağacı gövdesinden kırılarak devrildi. Ağaçtaki çatırtıyı duyan aile sağa sola kaçışırken devrilen ağacın çarptığı 16 yaşındaki Gizem S. İle birlikte Özge M. Yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki yaralıyı alarak Orhangazi Devlet Hastanesine sevk etti.
Fotoğraf: DHA
BEBEK SON ANDA KURTARILDI
Olay esnasında ağaçtaki çatırtıyı duyan aile fertleri hemen yanı başlarındaki bebek arabasında bulunan bebeği kapıp kaçması ile muhtemel bir faciadan da dönülmüş oldu. Çam ağacı bebek arabasının üzerine devrilirken, olay esnasında büyük panik yaşandı.
Olay sonrasında bölgedeki bir işletme sahibi çamlık içindeki bazı ağaçların devrilme tehlikesi bulunduğunu daha önce defalarca belediye ve ilgili kurumlara bildirmelerine rağmen ilgilenilmediğini belirterek, halen çamlıkta bazı ağaçların yan yatmış durumda olduğunu, bunlar için acil önlem alınması gerektiğini belirttiler.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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