8. kattan düşen inşaat işçisi öldü - KAYSERİ

Alınan bilgiye göre, Caferbey Mahallesi'nde 13 katlı binanın 8. katında sıva yapan inşaat işçisi Y.B, dengesini kaybederek beton zemine düştü.İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Ekipler, Y.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.İnşaat işçisinin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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