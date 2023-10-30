8. kattan düşen çocuk öldü

Malatya'da 8. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Malatya'da bir apartmanın sekizinci katından düşen 9 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti
Malatya'da 8. kattan düşen Münir Ö. (9), hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre Münir Ö, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Durak Sokak'taki bir apartmanın 8. katındaki balkondan zemine düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı'na gönderildi.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.