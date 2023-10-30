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        Haberler Gündem 3. Sayfa 8. kattan düşen çocuk öldü

        Malatya'da 8. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

        Malatya'da bir apartmanın sekizinci katından düşen 9 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 12:41 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:41
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        8. kattan düşen çocuk öldü
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        Malatya'da 8. kattan düşen Münir Ö. (9), hayatını kaybetti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        AA'nın haberine göre Münir Ö, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Durak Sokak'taki bir apartmanın 8. katındaki balkondan zemine düştü.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı'na gönderildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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