8 katlı bina yıkım sırasında bir anda çöktü!

Diyarbakır'da 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
Deprem felaketinin etkilediği Diyarbakır'da korku dolu anlar yaşandı. Olayda hasat gören 8 katlı bir bina yıkın sırasında bir anda çöktü. Şans eseri yaralanan olmadı
Diyarbakır'da deprem sonrası tahliye edilen 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Cengizler Caddesi'ndeki 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.
Çökme ile çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.