Ege Denizi ve Akdeniz'de meydana gelen deprem ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırmalarının artmasına neden oldu. Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşlar AFAD ve Kandilli son depremler listelerini araştırıyor.
AFAD SON DEPREMLER - 8 KASIM
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Manisa Kırkağaç'ta 08/11/2021 - 10:19:58'de meydana gelen 1.7 büyüklüğündeki deprem.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 8 KASIM
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.11.08 10:32:24 35.1243 25.2302 7.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 10:19:59 39.0973 27.8670 13.5 -.- 1.5 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2021.11.08 09:20:25 36.3950 27.2235 16.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 07:21:18 37.5108 28.1185 23.5 -.- 1.7 -.- SOGUTCUK-CINE (AYDIN) İlksel
2021.11.08 07:16:32 37.9068 26.8782 12.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.08 06:54:45 35.0898 25.1953 13.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 06:51:44 36.3797 27.1293 10.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 06:48:51 36.3935 27.1195 14.7 -.- 3.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 06:38:22 38.9593 42.0480 18.5 -.- 2.2 -.- MOLLAKENT-BULANIK (MUS) İlksel
2021.11.08 06:25:05 38.9692 42.0147 5.0 -.- 2.6 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2021.11.08 05:10:17 36.5780 28.5520 58.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.08 05:05:57 36.3977 27.1535 6.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 04:58:12 36.5067 27.0335 6.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 04:46:44 38.5087 39.2752 8.6 -.- 3.0 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.11.08 04:39:38 36.4935 27.0897 6.9 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 04:08:55 36.5018 27.0642 9.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 03:54:28 36.8917 27.5903 7.3 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 03:53:28 37.4990 30.4377 20.1 -.- 1.4 -.- CEBIS-CELTIKCI (BURDUR) İlksel
2021.11.08 02:49:45 36.5322 26.7342 13.2 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.08 02:17:10 36.4603 27.1723 9.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 01:58:58 35.1610 25.2942 5.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 01:53:21 37.0818 27.8377 19.9 -.- 1.4 -.- AKCAKAYA-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.11.08 01:52:43 35.1738 25.2655 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 00:35:38 36.2425 27.0443 7.8 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
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