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8 Kasım Pazartesi nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ son dakika deprem duyuruları

Son günlerde Ege Denizi ve Akdeniz'de arka arkaya meydana gelen depremler vatandaşın gündeminde. Türkiye'de meydana gelen son depremler araştırılıyor. Vatandaşlar "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorusunu merak ediyor. Bugün (8 Kasım) meydana gelen depremler neler? AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi

08.11.2021 - 12:27 | Güncelleme: ABONE OL
8 Kasım Pazartesi nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ son dakika deprem duyuruları

Ege Denizi ve Akdeniz'de meydana gelen deprem ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırmalarının artmasına neden oldu. Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşlar AFAD ve Kandilli son depremler listelerini araştırıyor.

AFAD SON DEPREMLER - 8 KASIM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Manisa Kırkağaç'ta 08/11/2021 - 10:19:58'de meydana gelen 1.7 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 8 KASIM

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.11.08 10:32:24  35.1243   25.2302        7.5      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.08 10:19:59  39.0973   27.8670       13.5      -.-  1.5  -.-   ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2021.11.08 09:20:25  36.3950   27.2235       16.1      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.08 07:21:18  37.5108   28.1185       23.5      -.-  1.7  -.-   SOGUTCUK-CINE (AYDIN)                             İlksel
2021.11.08 07:16:32  37.9068   26.8782       12.9      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.08 06:54:45  35.0898   25.1953       13.6      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.08 06:51:44  36.3797   27.1293       10.0      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.08 06:48:51  36.3935   27.1195       14.7      -.-  3.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.08 06:38:22  38.9593   42.0480       18.5      -.-  2.2  -.-   MOLLAKENT-BULANIK (MUS)                           İlksel
2021.11.08 06:25:05  38.9692   42.0147        5.0      -.-  2.6  -.-   GUNBATMAZ-BULANIK (MUS)                           İlksel
2021.11.08 05:10:17  36.5780   28.5520       58.0      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.11.08 05:05:57  36.3977   27.1535        6.7      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.08 04:58:12  36.5067   27.0335        6.0      -.-  2.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.08 04:46:44  38.5087   39.2752        8.6      -.-  3.0  -.-   BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2021.11.08 04:39:38  36.4935   27.0897        6.9      -.-  2.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.08 04:08:55  36.5018   27.0642        9.5      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.08 03:54:28  36.8917   27.5903        7.3      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.11.08 03:53:28  37.4990   30.4377       20.1      -.-  1.4  -.-   CEBIS-CELTIKCI (BURDUR)                           İlksel
2021.11.08 02:49:45  36.5322   26.7342       13.2      -.-  1.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.11.08 02:17:10  36.4603   27.1723        9.5      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.08 01:58:58  35.1610   25.2942        5.0      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.08 01:53:21  37.0818   27.8377       19.9      -.-  1.4  -.-   AKCAKAYA-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2021.11.08 01:52:43  35.1738   25.2655        5.0      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.08 00:35:38  36.2425   27.0443        7.8      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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