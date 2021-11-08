Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde her gün güncel koronavirüs tablosu yayınlanıyor. Türkiye'nin bugünkü korona tablosuna göre vaka sayısında düşüş gözlemleniyor. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...
8 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYORÜ
8 Kasım Türkiye Koronavirüs tablosu bu akşam saat 19.00'dan itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklanacak.
7 KASIM KORONA TABLOSU AÇIKLANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu resmi Twitter hesabından dün yayınladı.
Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac’ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması." dedi
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TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 783 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi.
DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 374 artışla 754 bin 311’e yükseldi.
Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana 41 bin 335 ile "en yüksek günlük vaka sayısı” kayıtlara geçti.
Avusturya'da 8 Kasım'dan itibaren kafe, restoran, kişisel bakım merkezleri, otel ve hastanelere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş kişilerin girişine izin verilecek.
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 764 yeni vaka tespit edildi.
Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.
Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 793 kişinin hayatını kaybetmesiyle şimdiye kadarki "günlük en yüksek" can kaybı sayısı kayıtlara geçti.
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