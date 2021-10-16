Erken teşhise dikkat! 8 kadından birinde görülüyor

İHA

Erken teşhisin tarama programlarıyla sağlandığını ifade eden Prof. Dr. H. Cem Önal, “Eylül ve ekim ayları kanser farkındalığı ve toplumu bilinçlendirme için çok önemli aktivitelerin yapıldığı aylardır. Geride bıraktığımız Eylül ayı ‘Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Ayı’ ve içinde bulunduğumuz Ekim ayı da ‘Dünya Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ olarak kabul edilmektedir. Özellikle kadınlarda en sık görülen kanser tiplerinden birisi meme kanserleri için tarama programları ülkemizde ücretsiz yapılmaktadır. Bu farkındalık ayları sayesinde hastaların büyük bir kısmı erken evrede yakalanmaktadır" dedi.

MEME KANSERİ ERKEKLERDE DE GÖRÜLÜYOR

Prof. Dr. Önal, "Meme kanseri kadınlarda daha sık olmak üzere nadiren de erkeklerde de görülmektedir. Genellikle ilk bulgu ele gelen ağrısız kitledir. Daha ileri evrelerde ise ciltte çekinti, kızarıklık yara, yaygın hastalık evresinde ise ağrı sıklıkla görülür. Bu nedenle meme kanserinde erken tanı oldukça önemlidir. Kadınların kendi kendilerini aralıklı muayene ederek şüpheli bir durumda mutlaka ilgili hekime başvurmaları gerekmektedir. Belirli bir yaştan sonra da ultrason ve/veya mamografi ile de kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir. Eğer ailede meme kanseri hikâyesi varsa; rutin muayene ve tetkikleri daha erken yaşta yaptırmaları gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

MEME KANSERİ TEDAVİSİ

Meme kanserinde uygulanan tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. H. Cem Önal, şunları kaydetti: “Meme kanseri tedavisinde hastalığın tedavisinde cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi önemli rol oynamaktadır. Hastalığın evresine göre ve hastaya göre tedaviler planlanmaktadır. Bu nedenle hastalar tümör konseyinde tartışılarak, tedavileri birden fazla branştaki hekimler tarafından organize edilmektedir, ülkemizde yapılan kanser tedavileri dünya standartlarındadır."