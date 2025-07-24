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        Haberler Dünya 8 İsrail askeri yaralandı | Dış Haberler

        Gazze'de 8 İsrail askeri yaralandı

        Gazze'de 8 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.07.2025 - 18:46 Güncelleme: 24.07.2025 - 18:54
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        8 İsrail askeri yaralandı
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        Gazze'de 8 İsrail askerinin yaralandığını bildirdi.

        El-Cezire'nin İsrail ordusuna dayandırdığı haberine göre, 8 İsrail askeri yaralanırken, askerlerin durumuna ilişkin bir bilgi yer almadı.

        41 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik sürdürdüğü saldırılarda 10'u yardım bekleyenlerden olmak üzere en az 41 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

        Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.

        Sağlık alanındaki kaynaklar ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım için toplanan vatandaşları topçu atışlarıyla hedef alması sonucu biri kadın 9 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

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        Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat bölgesinde İsrail'in bir evi bombalaması sonucu biri bebek olmak üzere 3 sivil vatandaş hayatını kaybetti.

        Orta kesimdeki el-Bureyc Mülteci Kampı'nda da İsrail'in bir evin yanı sıra diğer bazı noktalara düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

        Gazze kentinde de İsrail ordusunun yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği hava saldırısında aralarında kadınların da olduğu 4 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

        İsrail ordusunun kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesinde Filistinlileri hedef alması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

        Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesinde de İsrail ordusunun hedef aldığı araçtaki 3 Filistinli hayatını kaybetti.

        Tuffah Mahallesinde İsrail ordusunun sivilleri hedef alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde de İsrail ordusunun sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

        Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında yer alan Şakuş bölgesinde insani yardım almaya giden bir Filistinli kadın da İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.

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