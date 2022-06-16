8 ilde 'ehliyet sınavı' operasyonu

İHA

Ardahan merkezli 8 ilde düzenlenen 'ehliyet sınavı' operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde dijital materyal, HTS incelemeleri ve analiz çalışmaları neticesinde bazı illerde yapılan motorlu taşıt sürücü adayları sınavlarında organize şekilde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Artvin, Rize, Bilecik, Bursa, Ağrı, Kırşehir ve Van'da ehliyet sınavlarına başkasının yerine ya da kopya düzeneğiyle girdiği iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Artvin, Rize, Bilecik, Bursa, Ağrı, Kırşehir ve Van'da düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.