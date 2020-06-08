Koronavirüs Türkiye vaka ve ölü sayısı kaç? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bakan Koca'nın dün akşam açıkladığı tabloya göre, 7 Haziran itibari ile toplam vaka sayısı 170 bini aştı. 8 Haziran coronavirüs tablosu ise akşam saatlerinde açıklanacak.
8 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AKŞAM SAATLERİNDE AÇIKLANACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam saat 19.00 - 20.00 arası Türkiye'deki koronavirüs ile ilgili en güncel tabloyu açıklıyor. 8 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu bu saatler arasında açıklanması bekleniyor.
CORONA VİRÜS TABLOSU 7 HAZİRAN 2020
7 Haziran Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "FİLYASYON ÇALIŞMALARINDA, “Geçmiş olsun” ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor." dedi.
4 BİN 692 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 170 BİN 132
Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 35 bin 335 testten 914'ü pozitif çıktı, 23 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 170 bin 132 oldu. Toplamda 4 bin 692 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 613, entübe edilmiş hasta sayısı 274 oldu. 137 bin 969 hasta da iyileşti.
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ABD'DE KOVİD-19 KAYNAKLI VAKA SAYISI 2 MİLYONU AŞTI
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 358 artarak 112 bin 477'ye çıktı.
ABD, dünya genelinde Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma özelliğini koruyor.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 194 artışla 2 milyon 8 bin 303'e ulaştı.
Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 358 artarak 112 bin 477'ye çıktı.
ABD'yi, 691 bin 962 vakayla Brezilya, 476 bin 658 vakayla vakayla Rusya ve 288 bin 630 vakayla İspanya izliyor.
Salgından en fazla etkilenen New York'ta vaka sayısı 398 bin 828 kişi olarak kayda geçti, 30 bin 442 kişi hayatını kaybetti.
New York'u 166 binden fazla vakayla New Jersey ve 132 bine yakın vakayla California takip ediyor.
ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 21 milyon 300 bine yaklaşırken 761 binden fazla kişi iyileşti.
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