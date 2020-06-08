Koronavirüs Türkiye vaka ve ölü sayısı kaç? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bakan Koca'nın bu akşam açıkladığı tabloya göre, 8 Haziran itibari ile toplam vaka sayısı 171 bin 121 oldu. 8 Haziran coronavirüs tablosu haberimizde...

CORONA VİRÜS TABLOSU 8 HAZİRAN 2020

8 Haziran Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bu akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. TEDBİR AZALIRSA, TEHDİT ARTACAK." dedi.

4 BİN 711 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 171 BİN 121

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, bugün yapılan 39 bin 361 testten 989'u pozitif çıktı, 19 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 171 bin 121 oldu. Toplamda 4 bin 711 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 625, entübe edilmiş hasta sayısı 261 oldu. 141 bin 380 hasta da iyileşti.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

ABD'DE KOVİD-19 KAYNAKLI VAKA SAYISI 2 MİLYONU AŞTI

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 358 artarak 112 bin 477'ye çıktı.

ABD, dünya genelinde Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma özelliğini koruyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 194 artışla 2 milyon 8 bin 303'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 358 artarak 112 bin 477'ye çıktı.

ABD'yi, 691 bin 962 vakayla Brezilya, 476 bin 658 vakayla vakayla Rusya ve 288 bin 630 vakayla İspanya izliyor.

Salgından en fazla etkilenen New York'ta vaka sayısı 398 bin 828 kişi olarak kayda geçti, 30 bin 442 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 166 binden fazla vakayla New Jersey ve 132 bine yakın vakayla California takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 21 milyon 300 bine yaklaşırken 761 binden fazla kişi iyileşti.