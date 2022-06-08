Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
8 Haziran Çarşamba TV yayın akışı belli oldu! 8 Haziran bugün TV’de neler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV televizyon yayın akışı

Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? 8 Haziran Çarşamba TV yayın akışı belli oldu!

Bu akşam televizyon yayın akışında hangi dizi ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyor. 8 Haziran TV yayın akışında; Annenin Sırrıdır Çocuk, Gizli Saklı, Kara Tahta, Kuruluş Osman, Seversin dizileri ve Tokatçı filmi yer alıyor. İşte, Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı…

08.06.2022 - 16:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • TV yayın akışı 8 Haziran Çarşamba günü için araştırılıyor. Akşam kuşağında birbirleriyle reyting sıralamasında yarışan diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek.  8 Haziran TV yayın akışında; ATV’de Kuruluş Osman, Fox TV’de Gizli Saklı, TRT 1’de Kara Tahta, TV8’de Annenin Sırrıdır Çocuk, Kanal D’de Seversin dizileri ve Show TV’de Tokatçı filmi ekrana geliyor. İşte, 8 Haziran TV yayın akışı…

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Gelin Evi

    08:00 Bu Sabah

    10:30 Şef Kapımda

    12:00 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)

    21:45 Yedi Bela Hüsnü (Yerli Sinema)

    23:30 Tokatçı (Yerli Sinema)

    01:30 Yedi Bela Hüsnü (Yerli Sinema)

    03:00 Şef Kapımda

    SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Seversin

    22:30 Seversin

    01:30 Üç Kız Kardeş

    03:45 Gelinim Mutfakta

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16:00 Güzel Köylü

    18:30 Star Ana Haber

    20:00 Ali Baba ve 7 Cüceler (Yerli Sinema)

    22:30 Ali Baba ve 7 Cüceler (Yerli Sinema)

    00:45 Fazilet Hanım ve Kızları

    03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    05:00 Güzel Köylü

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Fulya İle Umudun Olsun

    19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

    20:00 Gizli Saklı

    00:15 Savaşın İki Yüzü (Yerli Sinema)

    01:45 Hababam Sınıfı Üç buçuk (Yerli Sinema)

    03:45 Bay Yanlış

    05:00 İnadına Aşk

    06:00 Aşk Yeniden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.