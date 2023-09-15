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        Haberler Gündem Trafik 8 günlük yaşam savaşını kaybetti

        Otobüsten inen kadına çarpan motosikletli, 8 gün sonra öldü

        Kocaeli'de, halk otobüsünden inen kadına çarptıktan sonra motosikletiyle savrulan Ahmet Dönerler, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamın yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:17 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:17
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        8 günlük yaşam savaşını kaybetti
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        Kocaeli'de, otobüsten inen kadına çarpan motosikletin sürücüsü, 8 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaza, 7 Eylül'de saat 23.00 sıralarında Körfez ilçesi Fatih Mahallesi D-100 karayolu yan yolda meydana geldi.

        Ahmet Dönerler (22) yönetimindeki motosiklet, halk otobüsünden inip yolun karşısına geçen M.M.'ye (40) çarptı. Devrilen motosikletten yola savrularak metrelerce sürüklenen sürücü ile çarptığı yaya yaralandı. M.M., tedavisinin ardından taburcu oldu.

        Kazanın ardından ağır yaralı olarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahmet Dönerler, 8 gün sonra yaşamını yitirdi. Dönerler, Hacı Muharrem Camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Körfez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        #kocaeli haberleri
        #Körfez
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