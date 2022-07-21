8 gündür kayıp alzaymır hastasından acı haber!

İzmir'de 8 gündür kayıp olan alzaymır hastası Hasan Barış 'ın (75), arazide cansız bedeni bulundu.

Bayramda çocukları ile birlikte Buca ilçesine aile ziyaretine giden Hasan Barış, 1202/8 sokakta otomobilden indikten sonra kayıplara karıştı. Barış'ın bulunması için ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.

8 gündür aranan Hasan Barış'tan bugün acı haber geldi. Bir vatandaşın arazide hareketsiz şekilde yatan birini gördüğünü ihbar etmesi üzerine bölgeye giden ekipler ölen kişinin kayıp ihbarıyla aranan Hasan Barış olduğunu belirledi.

Evine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Barış'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.