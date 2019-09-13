İTÜ ARI Teknokent liderliğinde, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle yürütülen Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı, teknoloji firmalarını ihracata yönlendirme amacıyla ABD'de götüreceğini açıkladı.

2014 yılından beri 65 şirketi ABD pazarına entegre eden programın yeni döneminde yer alan ArkSigner, B2Metric AI, Compocket, Gobito, Invidyo, MTX Commodities, Otokod ve Woopy'nin, bu kapsamda Eylül ayı sürecince San Francisco ve New York’ta potansiyel müşteri, iş ortakları ve yatırımcılarla bir araya geleceği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, firmalar programın Türkiye sürecinde ABD’den gelen mentorlardan 8 hafta boyunca, iş modeli kanvası, pazar analizi, değer önerisi, müşteri bölümleme, pazarlama ve satış stratejileri, büyüme ve ölçeklenme konularında danışmanlık aldı.

Firmalar, programın ABD sürecinde ise bir haftası San Francisco, iki haftası New York olmak üzere 3 hafta boyunca potansiyel bağlantılarına ulaşacaklarını kaydetti.

İhracat ile ölçeklerini büyütmeye hazırlanan firmaların, program kapsamında sektörlerine özel atanan uzmanlardan birebir satış/pazar koçluğu hizmeti alacağı, firma sahipleriyle iş geliştirme toplantıları yaparak pazara giriş sürelerini kısaltacakları bildirildi.

Programa katılan firmaların ayrıca Innogate’in ABD’deki ofis ve bağlantılarından program sonrasında da yararlanabileceği bilgisi verildi