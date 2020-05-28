İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen organizasyonda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda makaralı yay ve olimpik yay kategorilerinde müsabakalar yapıldı.

Milli sporcu Mete Gazoz, olimpik yay kategorisinde 70 metrede elde ettiği 342 puanla Türkiye rekoru kırdı. Bu alanda bir önceki rekora 1995 yılında 339 puanla Alper Aytaçoğlu imza atmıştı.

8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ilk gününe geleneksel okçuluk müsabakalarıyla devam edilecek. Organizasyon, yarın yapılacak final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.