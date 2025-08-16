Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa 8 evi soyan 4 kadın hırsız tutuklandı! | Son dakika haberleri

        4 kadın hırsız 8 evi kartla soydu!

        İstanbul'da, 4 ilçedeki 8 evden kapıları kartla açarak hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kadın tutuklandı. Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık sonrasında bir iş yerinde üstlerini değiştirdikten sonra uzaklaştıkları anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2025 - 11:35 Güncelleme: 16.08.2025 - 11:36
        İstanbul'da, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'de 8 evden yüklü miktarda para ve ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        KARTLA KAPILARI AÇMIŞLAR

        AA'daki habere göre güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 kadının, yanlarında getirdikleri kartla dairelerin kapısını açtığını, hırsızlık yaptıktan sonra da bir yerde üstlerini değiştirerek kaçtığını tespit etti.

        OPERASYONLA YAKALANDILAR

        Adres ve kimlik bilgileri belirlenen 4 şüpheli, Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelilerden Gönül Ç'nin (34) çeşitli suçlardan 68, Sedef G'nin (27) 26, Çiğdem Ç'nin (30) 24, Ayşe Ç'nin (27) ise 21 kaydı olduğu belirlendi.

        4'Ü DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık sonrasında bir iş yerinde üstlerini değiştirdikten sonra uzaklaştıkları anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
