Milli Piyango İdaresi Süper Loto çekilişi sırasında teknik aksaklık yaşadı, çekiliş saat 21.38'de yapıldı. Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Cuma akşamları düzenleniyor. Oyun severler hayallerini gerçekleştirmek için kuponlarını hazırladı, 8 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları...

HABERTÜRK MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI

8 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları:

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango, "Süper Loto nasıl oynanır?" sorusuna böyle yanıt verdi:

"Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır."