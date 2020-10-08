Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre hasta sayısı 329.138'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 8.609 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 8 Ekim Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

8 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

7 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKALARI

Türkiye'de son 24 saatte 1581 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 116 bin 608 Kovid-19 testi yapıldı, 1581 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1355 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 288 bin 954'e çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 160 bin 946'ya ulaştı. Hasta sayısı 329 bin 138, vefat sayısı 8 bin 609, ağır hasta sayısı 1411, aktif hasta sayısı 31 bin 575 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,3 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek, hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım." ifadesini kullandı.

Bilim Kurulu, Kovid-19 testlerinin temas şüpheli vakalar haricinde artırılmasını önerdi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında toplanarak, salgınla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek, hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım." ifadesini kullandı.

Bilim Kurulu, Kovid-19 testlerinin temas şüpheli vakalar haricinde artırılmasını önerdi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında toplanarak, salgınla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Toplantıda, öncelikle dünyayla hemen hemen eş zamanlı yürütülen aşı geliştirme çalışmalarında gelinen nokta görüşüldü. İnsan üzerinde ilk uygulamalara en yakın 5 aşının geldiği aşamanın ele alındığı toplantıda, araştırma ürünü olarak üretilen ilk aşının detayları ve diğer 4 aşıda izlenecek aşamalar değerlendirildi.

Hayvan deneyleri tamamlanan Kovid-19 aşısının GMP (İyi İmalat Prosedürleri) sertifikasyonu bulunan tesiste insan çalışmalarına yönelik ilk üretim aşamasına geçildiği, diğer 4 aday aşı için üretimin yakın olduğu görüşü Kuruldaki değerlendirmelerde netlik kazandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜİK ile iş birliği içinde yürüttüğümüz 'Toplumsal Bağışıklık ve İnsidans (Görülme Sıklığı) Taraması' çalışmasının tekrarlanarak, antikor seviyesi ölçümüyle bağışıklığın tespiti, PCR testi ile aktif vaka oranının yeniden değerlendirilmesi konusu toplantının diğer bir gündem maddesi olarak ele alınmıştır. Çalışmanın tekrarının pandeminin seyrini daha net çizgilerle değerlendirme açısından faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır. Bilim Kurulu üyeleri ile tarama testleri politikamız da değerlendirilmiştir. Testlerin yaygınlaştırılarak, temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının daha da arttırılması yönünde görüş birliğine varılmıştır."

Kovid-19 aşısının denemelerine Ankara Şehir Hastanesinde başlandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Kovid-19 aşı çalışmalarında etkin şekilde yer alıyor. Türkiye aynı zamanda farklı ülkelerde üretilen ve insan denemelerinde FAZ-3 seviyesine gelmiş aşıların klinik çalışmalarına da katılıyor. Çin menşeli aşının Hacettepe, Kocaeli ve İstanbul üniversitelerinde başlayan denemelerine Ankara Şehir Hastanesi de eklendi.

Çin'den gelen Kovid-19 aşısının gönüllüler üzerindeki denemelerinde, Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel yer aldı.

Aşının ilk uygulandığı kişilerden olan Koordinatör Başhekim Surel, salgından çıkışta aşının yegane umut olduğunu belirtti.

Surel, hem yerli hem de yabancı aşılardan netice alarak bu musibetten bir an evvel kurtulmayı umduklarını ifade etti.

Şu anda sadece tedbirlerle yayılımın önüne geçmeye, bulaşı engellemeye çalışıldığının altını çizen Aziz Ahmet Surel, şunları kaydetti:

"Aşı oluştuğu zaman hem bizim toplumumuz, hem dünyanın kalanı bu noktada ciddi şekilde bir korumaya sahip olacak ve pandemiyi kırabileceğiz. Şu anda insan çalışması aşamasına gelmiş bir aşının uluslararası çalışmaları noktasında hastanemiz bu aşının deneme sürecindeki halkalardan biri. Biz de sağlık çalışanı diğer arkadaşlarımız gibi gönüllü olduk. Bu aşının bir an evvel değerlendirilip inşallah hem ülkemizdeki insanlara, hem dünyanın kalanına umut olması noktasında vazifemizi yaptık."

İzolasyonda olan çalışanların rapor için sağlık kuruluşlarına gitmeleri gerekmeyecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 salgınının başından itibaren çalışanlara yönelik verilen desteklere bir yenisini daha eklediklerini, geçici iş göremezlik ödeneği için gerekli olan istirahat raporu ile ilgili süreci kolaylaştırdıklarını belirtti.

Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören veya yüksek bulaş riski tespit edilen çalışanlar için filyasyon ekiplerinin, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) üzerinden düzenlediği istirahat raporlarının SGK tarafından otomatik olarak işleme alınacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, "Böylece çalışanlarımıza karantinada kaldıkları süre için düzenlenen raporlara ait iş göremezlik ödeneklerini ödeyeceğiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle seyreltilmiş uygulamalarla yüz yüze ve uzaktan dijital ortamda sürdürülecek hibrit eğitim modelinde, öğrencilere destek olmak amacıyla 500 bin tabletin öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtımına gelecek haftadan itibaren başlayacak.

Tabletlerde öğrencilerin EBA ve canlı dersler için kullanacakları internetin Bakanlık tarafından temin edilmesi hazırlıkları da sürüyor. Bilgisayarların dağıtımı, il müdürlükleri kanalıyla okullarda yapılacak.

YÖK, üniversite kampüslerindeki Kovid-19 tedbirlerine yönelik hijyen kriterlerini belirledi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) iş birliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, üniversite yerleşkelerinde sağlıklı ve temiz ortamların oluşturulması, hijyen koşullarının sağlanması için "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu" hazırlandı.

Kılavuzda, dersliklerde 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde sınıf ve dersliklerin kapasitesinin belirlenmesi, oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafenin korunmasının gerekli olduğu ifade edildi.

DÜNYADA KORONAVİRÜS VAKALARI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ABD'de 7 milyon 741 bin, Hindistan'da 6 milyon 829 bin, Brezilya'da 4 milyon 978 bin, Rusya'da 1 milyon 248 bini geçti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavi masrafının 100 bin doların üstünde tutabileceği kaydedilirken, en zengin Amerikalıların, Kovid-19 krizinde kaybettiği servetlerinin çoğunu 5 ayda geri kazandığı açıklandı.

Dünya Bankasının yeni raporu, salgının 2021'e kadar 150 milyona yakın insanı aşırı yoksulluğa sürükleyebileceğini ortaya koydu.

Belçika'da vakaların özellikle başkent Brüksel'de artması üzerine salgınla mücadele tedbirlerini sıkılaştırma kararı alındı. Brüksel bölgesinin yerel hükümeti, yarından itibaren barların en az 1 ay boyunca kapatılacağını açıkladı.

İtalya'da Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin (OHAL) 31 Ocak 2021'e kadar uzatılmasını kabul etti.

İsrail'de salgınla mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan karantinanın ardından ülkedeki testlerde pozitif çıkma oranında düşüş gözleniyor.

Gelişmiş ülkelerin vatandaşlarında Çin'e yönelik güvensizliğin salgın nedeniyle son 1 yılda arttığı bildirildi.

Kenyalılar Kovid-19'a karşı 3 gün dua edecek

Bulgaristan Bilimler Akademisinin (BAN) geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının yıl sonuna kadar hazır olacağı bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, salgının olası yeni dalgasına hazırlıklarla ilgili toplantıda, şu an günde ortalama 18 bin Kovid-19 testinin yapıldığını, mevcut şartlarda salgınla ilgili durumu tam anlamak için test sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Salgını kontrol altına almak için Sri Lanka'nın başkenti Colombo'nun iki banliyösünde sokağa çıkma yasağını uygulamaya koyan hükümet okulları ve üniversiteleri kapattı, toplu taşıma araçlarına kısıtlamalar getirdi.

Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi Genel Başkanı Abir Musa, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Tunus Parlamentosunda, 1'i parti lideri 3 milletvekili ve 5 çalışanda koronavirüs çıkması nedeniyle Mecliste filyasyon çalışması başlatıldı.

Afrika ülkesi Kenya'da halk, Kovid-19 salgınına karşı 3 gün boyunca dua edecek.

Gana'da, salgınla mücadele için 3 bin 456 sağlık personeli istihdam edilecek.

Kuzey Makedonya'da müzisyenler ve restoran sahipleri, salgının yayılmasını önlemek amacıyla hükümet tarafından getirilen yeni tedbirleri protesto ederken, ülkede 24 saatte tespit edilen 317 vaka ile koronavirüs salgının başından bu yana rekor vaka tespit edildi.