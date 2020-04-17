8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü

AA

8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 27. yılı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımlayan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Sadece kendi deyimiyle değil, tüm dünyanın deyimiyle 'Türkiye'ye çağ atlatmış', demokrasi ve kalkınma mücadelesiyle efsaneleşmiş olan merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı, vefatının 27. yılında rahmet ve şükranla anıyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin."