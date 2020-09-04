8. Boğaziçi Film Festivali, Ulusal Yarışma ve Bosphorus Film Lab başvuru süresi uzatıldı

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla bu yıl 23-30 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek.

Festivalin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab bünyesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek First Cut Lab'ın başvuru süresi ise 1 Ekim'de sona erecek.

Festival kapsamında düzenlenecek tüm yarışmalı bölümlerin yönetmelikleri ve başvurularına www.bogazicifilmfestivali.com üzerinden erişilebilir.