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        Haberler Yaşam 8 bin yıllık Hattuşa'da beyaz manzara

        8 bin yıllık Hattuşa'da beyaz manzara

        Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:32 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:32
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          Çorum'un Boğazkale ilçesinde binlerce yıllık geçmişe sahip Hattuşa Ören Yeri beyaza büründü.

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          Ören yerinin simge eserleri Boğazköy Sfenksleri ve Aslanlı Kapı, kar yağışıyla güzel görüntüler oluşturdu.

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          Hattuşa Ören Yeri, UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Dünya Belleği listelerinde yer alıyor.

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          Çorum'un 80 kilometre güneybatısında yer alan Boğazkale'de etrafı 7 kilometre surla çevrili, 2 kilometrekare yerleşim alanına sahip Hattuşa Antik Kenti ve Yazılıkaya Tapınağı, yılın her mevsimi değişen görünümüyle misafirlerini ağırlıyor.

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          Hitit medeniyetine yaklaşık 450 yıl başkentlik yapan 8 bin yıllık Hattuşa Antik Kenti, sahip olduğu tarihi değerlerin yanı sıra çevresindeki Budaközü Vadisi başta olmak üzere doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

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