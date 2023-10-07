8 bin euroya aldığı adayı zamanla bir turizm harikasına çevirdi ve herkes yararlansın diye milli park yaptı

Brendon Grimshaw, Hint Okyanusu'ndaki 115 adadan oluşan ve yalnızca sekizinde kalıcı yerleşimin bulunduğu Seyşeller'e ilk kez 1962'de tatil için geldi. O zamanlar, Doğu Afrika'nın en büyük gazetelerinden bazılarında editör olarak çalışıyordu.

Tanzanya bir yıl önce bağımsızlığını ilan etmişti; bunu bir yıl sonra Kenya takip edecekti ve bir İngiliz olan Grimshaw, kendisininki gibi işlerin yakında yerel halkın eline geçeceğini anlamıştı.

Fotoğrafta Moyenne Adası görülüyor