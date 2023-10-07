8 bin euroya aldığı adayı zamanla bir turizm harikasına çevirdi ve herkes yararlansın diye milli park yaptı
Brendon Grimshaw, 1962 yılında 8 bin euro karşılığında bir ada satın aldı ve büyük bir kararlılıkla çalışarak, çoktan terk edilmiş bölgeyi yeniden hayata döndürdü. Vefat etmeden önce de adanın milli park olmasını sağladı.
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Brendon Grimshaw, Hint Okyanusu'ndaki 115 adadan oluşan ve yalnızca sekizinde kalıcı yerleşimin bulunduğu Seyşeller'e ilk kez 1962'de tatil için geldi. O zamanlar, Doğu Afrika'nın en büyük gazetelerinden bazılarında editör olarak çalışıyordu.
Tanzanya bir yıl önce bağımsızlığını ilan etmişti; bunu bir yıl sonra Kenya takip edecekti ve bir İngiliz olan Grimshaw, kendisininki gibi işlerin yakında yerel halkın eline geçeceğini anlamıştı.
Fotoğrafta Moyenne Adası görülüyor
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Yakında işsiz kalacağını bilen Grimshaw, hayatta kendisini doğaya yaklaştıracak yeni bir yön aradı. Seyşeller'de bir ada satın almayı hayal ediyordu.
Ancak ada fiyatları, bütçesini fazlasıyla aşıyordu. Ancak şansı yaver gitti ve tatilinin son günlerinde tanıştığı bir adam sayesinde Seyşeller'in en büyük adası Mahé'nin kuzey kıyısından 4,5 kilometre açıkta, 0,099 kilometrekarelik bir nokta olan Moyenne'ye seyahat etti.
Fotoğrafta Moyenne Adası görülüyor
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Brendon, adaya iner inmez aradığı yerin burası olduğunu anladı. Tatilinin bitmesine birkaç dakika kala, sadece 8 bin Euro ödeyerek adayı satın aldı. Adada yaşayan bir balıkçı ailesi dışında Moyenne onlarca yıldır terk edilmiş durumdaydı.
Ağaçlar o kadar büyümüştü ki söylendiğine göre daldan düşen hindistancevizleri asla yere ulaşmıyordu. Yabani otların arasında kuşlar yoktu ve çalıların arasında fareler yiyecek arıyordu.
Fotoğraf temsilidir
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Grimshaw'ın yanında, yerel bir balıkçının 19 yaşındaki oğlu Rene Antoine Lafortune adında bir bölge sakini vardı. İkisi birbirinden ayrılamaz hale geldi ve birlikte adayı dönüştürmeye, çalılıkları temizlemeye, ağaçlar dikmeye ve çalıların arasında yollar açmaya koyuldular.
Bu özenli ve yıpratıcı bir işti ve Grimshaw'un ömür boyu süren takıntısı haline geldi. Ada giderek canlandı ve ölü derisini üzerinden attı; doğa hareketlendi ve Moyenne yeniden ışık saçmaya başladı.
Fotoğraf temsilidir
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1980'lerde yatırımcılar açgözlü bakışlarını Moyenne'e çevirdi. Grimshaw adayı satmak için 50 milyon dolara varan teklifler aldı ama hepsini geri çevirdi.
Grimshaw, adanın geleceğini korumak için sınırlı zamanının kaldığını biliyordu. Adanın velayetini devredebileceği hiçbir çocuğu da yoktu.
Fotoğraf temsilidir
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En sonunda 2009 yılında, Seyşeller Çevre Bakanlığı ile Moyenne'yi Ste Anne Deniz Parkı'nın bir parçası olarak dahil eden ancak ona kendi özel statüsünü veren bir anlaşma imzaladı. Böylece dünyanın en küçük milli parkı olan Moyenne Adası Milli Parkı doğmuş oldu.
Fotoğraf temsilidir
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Brendon Grimshaw 2012 yılında vefat etti ve adaya defnedildi. Mezar taşının üzerinde isteği doğrultusunda şu sözler yazıldı: Moyenne ona etrafındaki güzelliğe gözlerini açmayı ve Tanrı'ya teşekkür etmeyi öğretti.
Vesayeti de adası üzerindeydi, "Moyenne Adası, Seyşeller ve denizaşırı ülkelerden gelen tüm milletlerden, renklerden ve inançlardan gelen ziyaretçiler için dua, barış, huzur, dinlenme ve bilgi mekanı olarak korunacaktır.
Fotoğraf temsilidir
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Grimshaw'ın isteklerini yerine getirme görevi artık Moyenne Adası Vakfı'nın elinde. Izgara balık ve kırmızı Creole soslu deniz ürünleri körileri gibi yerel yemekler sunan bir restoran, Grimshaw'ın hayatına adanmış küçük bir müze ve dev kaplumbağa yavruları için iki fidanlık dışında, Moyenne eski halini koruyor.
Fotoğraf temsilidir
Kaynak: BBC