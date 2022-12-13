Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Hamile eşini tekmeleyen adam, bebeğini öldürdü! - Son dakika haberler

Eskişehir'de 8 aylık hamile eşinin karnını tekmeledi, bebek öldü

Eskişehir'de Afganistan uyruklu Nasrullah N., 8 aylık hamile eşi F.N.'yi karnını tekmeleyerek feci şekilde dövdü. Aldığı darbeler nedeniyle erken doğum yapan kadının bebeği, bir saat sonra yaşamını yitirdi

Giriş: 13.12.2022 - 18:36 | Güncelleme: ABONE OL
Hamile eşini tekmeleyen adam, bebeğini öldürdü! - Son dakika haberler
DHA

Eskişehir'de, 8 aylık hamile eşini dövüp, bebeğin ölümüne neden olan kişi tutuklandı.

Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Kayalı Sokak'ta oturan Afganistan uyruklu Nasrullah N. (31), tartıştığı 8 aylık hamile eşi F.N.'yi (33) karnını tekmeleyerek dövdü. Darbedilen F.N., evde erken doğum yaptı. Yeni doğan bebek bir sonra hayatını kaybetti.

HASTANEDE POLİSE İFADE VERDİ

İhbarla gelen ekipler, ilk müdahale sonrası F.N.'yi Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polise ifade veren F.N., eşinin karnını tekmeleyerek dövdüğünü, bu nedenle erken doğum yaptığını, bebeğinin de öldüğünü söyledi.

2 YIL ÖNCE DE DÜŞÜK YAPMASINA NEDEN OLMUŞ

Kısa sürede yakalanan Nasrullah N., işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Nasrullah N.'nin 2 yıl önce de 4 aylık hamile eşi F.N.'yi döverek düşük yapmasına neden olduğu ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Mehmetçiğin özverisi afetzedeleri duygulandırdı
Mehmetçiğin özverisi afetzedeleri duygulandırdı
Otomobilde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobilde silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Hollanda'da Türk kökenli ilk belediye başkanı Şahin göreve başladı
Hollanda'da Türk kökenli ilk belediye başkanı Şahin göreve başladı
Dışişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçeleri kabul edildi
Dışişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçeleri kabul edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.