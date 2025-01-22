8 aylık bebeği polis evden çıkardı
Kütahya'da annesinin evde yalnız bıraktığı 8 aylık bebeği ağlamasının ardından polis gelerek evden çıkardı
Kütahya’da annesinin evde yalnız bıraktığı Sudan uyruklu 8 aylık bebek, komşuların ağlama sesini duyarak ihbarda bulunması üzerine polis ekiplerince evden çıkarıldı. Polis, anne M.K.’nın bebeğini yalnız bıraktığı için ifadesini aldı.
Alipaşa Mahallesi Hamza Güner sokakta oturan Sudan uyruklu M.D., 8 aylık bebeğini evde bırakıp dışarı çıktı. Bir süre sonra bebek ağlamaya başladı.
Komşular bebeğin sesini duyarak polise ihbarda bulundu. Çocuk Şubesi ekipleri, evde yalnız kaldığı anlaşılan bebeği çıkarmak için savcılık izniyle eve girdi.
Bebek, ambulansta sağlık kontrolünden geçirilirken, o sırada gelen anne M.K. ise polis ekiplerince polis merkezine götürülerek ifadesi alındı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.