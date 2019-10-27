27 EKİM 2019
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8 ayda 80 ülkeye 100 milyon dolarlık kürk ihraç edildi

Türkiye'den, bu yılın ocak-ağustos döneminde 80 ülkeye yaklaşık 100 milyon dolarlık kürk ihraç edildi. Sektör ihracatının zirvesinde 16 milyon 780 bin dolarla Güney Kore yer aldı, bu ülkeye yapılan satış toplam ihracatın yüzde 16'sını oluşturdu

27.10.2019 - 14:01 | Güncelleme: AAİş-Yaşam
kürk ihracatı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kürkler, taklit kürk ve bunların mamullerine ilişkin ihracat yılın 8 ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 düşüş gösterdi.

Ağustos ayı itibarıyla ihracat tutarı 99 milyon 746 bin 371 dolar olarak kayıtlara geçerken, 80 farklı ülkeye kürk satıldı.

Sektör ihracatının zirvesinde 16 milyon 780 bin dolarla Güney Kore yer aldı, bu ülkeye yapılan satış toplam ihracatın yüzde 16'sını oluşturdu.

Güney Kore'yi 13 milyon 724 bin dolarla Rusya, 12 milyon 992 bin dolarla İtalya izlerken, Fransa ve ABD ön plana çıkan diğer ülkeler oldu.

İTHALAT AZALDI

Öte yandan ocak-ağustos döneminde sektör ithalatı da 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 8 azalarak, 30 milyon 468 bin 698 dolara geriledi.

En fazla ithalat yapılan ülke 7 milyon 823 bin dolarla Finlandiya olurken, bu ülkeyi 4 milyon 168 bin dolarla Danimarka, 3 milyon 835 bin dolarla İspanya takip etti.

TÜİK verilerine göre, ocak-ağustos döneminde en fazla kürkler, taklit kürkler ve bunların mamulleri ihracatı yapılan (dolar) 15 ülke şöyle:

Güney Kore16.780.803
Rusya Federasyonu13.724.035
İtalya12.992.219
Fransa12.842.699
ABD6.643.809
Almanya5.536.295
Çin4.967.447
Birleşik Krallık4.242.877
İspanya2.476.349
Hong Kong2.263.020
Hindistan1.864.673
İsveç1.388.432
Kazakistan1.044.957
Danimarka879.534
Kanada849.265

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