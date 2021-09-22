Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkarılan Kültür Dergisi´nde tarihçi Mehmet Çayırdağı tarafından makale yayımlandı.
DHA'nın haberine göre Çayırdağı makalesinde, yaptığı çalışmalar sonucu 8 asırlık Seyyid Burhaneddin mezarlığında kümbet olabileceğini kaleme aldı.
Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı ekipleri Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü´nden alınan izin ile müze müdürlüğünün kontrolünde kazı çalışmalarına başladı.
40 gün süren kazı çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarda eyvan tipi kümbet, kümbetin içinde ise, üzerinde 'El muhtaç, ilarahmettullah' şeklinde yazan lahit (taştan ya da mermerden oyma mezar) bulundu. Kümbet, proje çalışmalarının ardından restore edilerek, turizme kazandırılacak.
'LAHİT ŞEKLİNDE BİR TARİHİ YAPI BULUNDU'
Bulunan tarihi kümbetin envantere kayıtlı olmayan bir yapı olduğu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, "Kazı çalışmalarının yapıldığı yer, Kayseri'nin merkezi diyeceğimiz Seyyid Burhannedin Mezarlığındaki bir alandı. Tarihi ve herhangi bir tescil kaydı bulunmayan bir türbe yapısından bahsediliyordu. Biz de belediye olarak gerekli girişim ve izinleri aldık. 3 Ağustos'ta kazı çalışmalarına başladık. Müze Müdürlüğü denetiminde yapılan ve 40 gün süren kazıda Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemine ait eyvan tipi türbe olduğu düşünülen bir yapı bulduk. Yapının alt bölümündeki mezarlık odasını ve üst katına çıkılan merdivenleri bulduk. Yapıda kitabe henüz bulunmadı. Ancak, lahit şeklinde bir tarihi yapı bulundu. Lahitte 'El muhtaç, ilarahmettullah' şeklinde bir ifade var" diye konuştu.
'ENVANTERE EKLENECEK'
İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise, "3 Ağustos'ta başlayan kazı çalışmalarının sonuna geldik. Artık yapıyı koruma seviyesine geçtik. Bundan sonra proje restorasyonuna geçeceğiz. Kayseri'de daha önceden eyvan tipi bir tek türbe vardı. Şu an için herhangi veri yok. Kitabeye rastlamadık. Merdiven altlarında 'mukarnas' denilen Selçuklu dönemine ait süslemeler yer alıyor. Restorasyon işleri tamamlandıktan sonra yapı hem korunacak hem de envantere eklenecek' ifadelerini kullandı.
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