Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkarılan Kültür Dergisi’nde tarihçi Mehmet Çayırdağı tarafından makale yayınlandı.
DHA'nın haberine göre Çayırdağı makalesinde, yaptığı çalışmalar sonucu 8 asırlık Seyyid Burhaneddin mezarlığında kümbet olabileceğini kaleme aldı.
Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı ekipleri Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü’nden alınan izin ile Müze Müdürlüğü’nün kontrolünde kazı çalışmalarına başladı.
Pazartesi günü başlayan kazıların sonucunda, tarihçi Çayırdağı’nın bahsettiği kümbete ulaşıldı.
Anadolu Selçuklu dönemine ait kümbetin gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları sürüyor. Kazılarda kümbetin kitabesine ulaşılmaya çalışılıyor. Kazı çalışmalarının yaklaşık 1 ay süreceği bildirildi.
Kayseri’de çok sayıda kümbet olduğunu belirten tarihçi Mehmet Çayırdağı, "Kayseri, türbeler ve kümbetler şehri. Kayseri’de birbirinden farklı mimaride inşa edilmiş türbe ve kümbetler var. Kümbet demek, türbenin kubbeli halidir. Kümbetle türbenin arasında hemen hemen bir fark yok. Seyyid Burhaneddin Mezarlığı son zamanlarda daraltılmış. Kayseri’nin tarihi ayakta kalmış en eski mezarlıklarından biridir. Bu mezarlığın içine normal mezarların yanında Selçuklu döneminden beri cenazeler konuluyor" diye konuştu.
‘HEYECANLA BEKLİYORUZ’
Kazı çalışmalarına değinen Mehmet Çayırdağı, “Yapılan çalışmalarda henüz zemin bulunmuş değil. İyice zemine kadar inilecek, ondan sonra etrafı açılacak ki dış duvarlar da ortaya çıksın. İnşallah düşüncelerimizi takviye edecek şeyler çıkacak. Türbenin üst katı yıkılmış, alt katı kalmış.
Alt katında da bu mezarlık içinde çürüyen cesetlerden kalan kemikler kalabalık teşkil ediyordu. Eski dönemde halk onu kaldırıp, yerine yeni cesetleri rahat koyabilmek için kemikleri buraya getirip yığıyorlardı. Bunun için halk arasında buraya ‘kemiklik’ deniliyordu. Tabi buranın kümbet olduğunu kimse bilmiyor. Ben, bütün yazılarımda ve konuşmalarımda bu bölgenin üzerinde durdum.
Yazılarımda, ‘Orada Selçuklu türbesinin birinci katı var. Açılması, kazılması lazım’ dedim. Epey bir zaman sonra nihayet bu arzum gerçekleşti. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi orada bir kazı başlattı. Mimarisinden erken Selçuklu dönemine ait olduğunu düşünüyoruz. Etrafı da açılsın bakacağız. Türbenin sahibine ait bir kitabe mezar taşı bulunabilecek mi? Bunu heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!