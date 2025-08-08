Habertürk
        8 Ağustos 2025 İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ duyurdu

        8 Ağustos 2025 İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ duyurdu

        İstanbul barajlarındaki doluluk seviyesi yaz aylarında yağışların azlığına bağlı olarak düşüşe geçiyor. Havaların ısınmasıyla beraber barajlardaki su seviyesinin yeterli olup olmadığı konusuyla ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki 8 Ağustos 2025 İstanbul barajlarında doluluk oranı kaç oldu? İşte, İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum

        Giriş: 08.08.2025 - 16:46 Güncelleme: 08.08.2025 - 16:46
        • 1

          İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı, halkın en çok merak ettiği konulardan biri. Ağustos ayında barajlardaki doluluk oranı en son yüzde 55 seviyesinin altındaydı. Su kaynaklarının verimli kullanımı, gelecekteki su krizlerini önlemek için kritik öneme sahip. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı nedir?

        • 2

          8 AĞUSTOS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

          8 Ağustos Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 49,69 olarak ölçüldü.

          İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          Ömerli Barajı: %49,07

          Darlık Barajı: %61,07

          Elmalı Barajı: %67,42

          Terkos Barajı: %54,56

          Alibey Barajı: %33,32

        • 3

          Büyükçekmece Barajı: %49,98

          Sazlıdere Barajı: %42,72

          Istrancalar Barajı: 27,44

          Kazandere Barajı: 37,32

          Pabuçdere Barajı: 43,05

