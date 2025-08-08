8 Ağustos 2025 İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ duyurdu

İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı, halkın en çok merak ettiği konulardan biri. Ağustos ayında barajlardaki doluluk oranı en son yüzde 55 seviyesinin altındaydı. Su kaynaklarının verimli kullanımı, gelecekteki su krizlerini önlemek için kritik öneme sahip. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı nedir?