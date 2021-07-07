HABERTURK.COM

Show Haber'dan Tuğba Södekoğlu'nun haberine göre 8,5 yaşındaki Kağan bademcik ve geniz ameliyatı oldu. Ve ameliyattan 1,5 ay sonra hayata gözlerini yumdu.

NE ADLİ TIP RAPORU NE DE SORUŞTURMA!

Aradan 9 ay 5 gün geçti. Ailenin hala yüreği yanıyor. Çünkü ne Adli Tıp raporu çıktı ne de hastaneler hakkında soruşturma başlatıldı.

Nazan ve Fatih Akçay çifti küçük oğulları Kağan Fikret'i 19 Ağustos 2020'de özel bir hastaneye götürdü. Ancak işler ameliyattan sonra hep ters gitti.

"SİZİN HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMIYOR?"

Küçük Kağan biri özel ikisi devlet olmak üzere tam üç hastane gezdi. "Özel hastanedeki katil doktorun başlangıcıyla devlet hastanesi devam etti ve üniversite hastanesi de son noktayı koydu" diye süreci özetleyen acılı anne Nazan Akçay, "Hala hasta alıyorlar, hala hasta bakabiliyorlar, hiç mi vicdanın sızlamıyor" diye sorumlu tuttuğu doktorlara seslendi.

Aile 'oğlumuz, evladımız ihmale gitti' diye isyan ediyor. Tek istekleri adaletin bir an önce yerini bulması.