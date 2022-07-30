Evladını yaşatmak isteyen annenin gözyaşları

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Aslı Çiçek’in annesi Berrin Çiçek, sık sık elektrik kesintisi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, “Evladımızın canına bir meblağ biçmişler ve bizim bu meblağa aile olarak gücümüz yetmiyor. Herkesten ricam sadece kendinizi bizim yerimize koymanızdır” dedi.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Söğüt Mahallesi’nde yaşayan Çiçek ailesinin küçük kızları Aslı Çiçek’e 2,5 aylıkken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip1 teşhisi konuldu. 8,5 aylık olan Aslı Çiçek, bu hastalığa karşı mücadele verirken, ailesi ise valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Aslı Çiçek için başlatılan yardım kampanyası, ailenin şehir merkezinden uzakta yaşaması ve seslerini yeterince duyuramamaları nedeniyle yavaş ilerliyor. Kampanyası yüzde 42’ye ulaşan Aslı Çiçek, tedaviye ulaşmak için hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor. Aslı Çiçek’in annesi Berrin Çiçek, sosyal medyada yayınladığı videolarla hayırseverlerden destek istiyor.

Aslı Çiçek’in annesi Berrin Çiçek, “Kızım Aslı’ya 2,5 aylıkken SMA Tip-1 ölümcül kas hastalığı teşhisi konuldu. Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Söğütlü köyünde yaşıyoruz. Eşim köy korucusu olarak görev yapıyor. Şehir merkezine 2 saatlik uzaklıkta bir yol güzergâhında yaşıyoruz. SMA hastalığının yanı sıra birçok zorlukla da mücadele ediyoruz. Kızımı ilacına ulaştırmaya çalışıyorum. Kara kış gelmeden, yollar kapanmadan, elektrikler daha fazla kesilmeden çocuğumu tedaviye ulaştırmak için mücadele ediyorum. Bulunduğumuz yerde sürekli elektrik kesintileri oluyor” diye konuştu.

Anne Çiçek, SMA hastalığının dakikasının olmadığını herkesin bildiğini ifade ederek, “Trakea açılmadan, tamamen hayatı elektriklere bağlanmadan evladımızı ilacına ulaştırmaya çalışan bir aileyiz. Gerçekten çok zor, evladımızın canına bir meblağ biçmişler ve bizim bu meblağa aile olarak gücümüz yetmiyor. Herkesten ricam sadece kendinizi bizim yerimize koymanızdır. Bu noktada herkesin desteğine ihtiyacımız var” dedi.

Herkesin desteğine ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Çiçek, “Bugün bizim evlatlarımızın damarlarından akmayan bu ilaç, yarın öbür gün sizin de kapınıza gelebilir. Hastanede bile evlatlarınızın ilacının olmadığını düşünerek bizlere yardım edin. Bizleri ne olursunuz görmeden gelmeyin. Zor köy şartlarında evladımı yaşatmak için mücadele ediyorum. Evladımı yaşatmak için herkesten destek ve duyarlı olmalarını bekliyorum. Gücünüzün yettiğince yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.