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79 yıllık 'uçak mezar'ın hüzünlü öyküsü

Malatya'da 1942'den kalma uçak şeklindeki mezar görünüşüyle şaşırtırken hikayesiyle hüzünlendiriyor. 79 yıllık hüzünlü öyküyü duyanlar 'uçak mezar'ı ziyaret ediyor

10.12.2021 - 10:46 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • Osmanlı'dan kalan ve bir süre önce sit alanı ilan edilen tarihi Sancaktar Mezarlığı'ndaki 1942'den kalma uçak şeklindeki mezar, hem görünüşü hem de hikayesi ile şaşırtıyor.

     

  • DHA'nın haberine göre üzerinde 'İzulu Paşa oğlu Nevzat ruhuna Fatiha, 1927-1942' yazan ve Nevzat Çetinkaya'ya ait olan mezar hüzünlü bir öyküye sahip...

     

  • Çetinkaya'nın, çocukluğundan itibaren pilot olmak istediği ve bu hayaliyle sürekli çatıdan çatıya atlayarak uçar gibi yaptığı, 15 yaşındayken de evlerinin çatısından düşerek hayatını kaybettiği belirtiliyor.

     

  • Paşa Çetinkaya'nın ise hayaline kavuşamadan ölen oğlunun mezarını uçak şeklinde yaptırdığı söyleniyor.

     

  • Tahrip olduğu için bir süre önce Büyükşehir Belediyesi'nce restore edilen mezar, 1942'den bu yana ziyaret de ediliyor.

     

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