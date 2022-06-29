79 yaşındaki babası silahla öldürdü

Giresun'da 79 yaşındaki baba Ahmet K. oğlu 55 yaşındaki Ömer K.'yi öldürdü.

Dereli'nin Çalca köyünde ailevi sebeplerden dolayı çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet K., ruhsatsız silahı ile oğlu Ömer K.'ye ateş etti. Vücuduna 3 mermi isabet eden Ömer K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Baba Ahmet K., jandarma tarafından silahıyla beraber gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.