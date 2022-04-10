NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda 3'üncülük mücadelesi veren 76ers, seyircisi önünde oynadığı Pacers maçını kazandı.
76ers'ın all-star pivotu Embiid, yüzde 82,4 saha içi isabetiyle 41 sayı atmasının yanı sıra 20 de ribaunt alarak "double double" yaptı. James Harden da 22 sayı, 14 asistle galibiyette önemli rol oynadı. 6 dakika süre alan Furkan Korkmaz, skora katkı yapamadı.
7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Pacers'ta 20 sayı, 7 ribauntla oynayan Oshae Brissett ve 19 sayı, 9 asist üreten Tyrese Haliburton öne çıktı.
GRIZZLIES, PELICANS'A KARŞI BİR ÇEYREKTE 55 SAYI ATTI
Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Memphis Grizzlies, sahasında New Orleans Pelicans'ı 141-114 mağlup etti.
Üçüncü periyotta 55 sayı kaydederek kulüp rekoru kıran Grizzlies, NBA tarihinin bir çeyrekteki 4. en yüksek skor performansına imza attı.
Grizzlies'te Dillon Brooks 23 sayı, 5 asist, Ja Morant 21 sayı, 9 asist ve Brandon Clarke 20 sayı, 5 ribauntla oynadı.
Pelicans cephesinde Willy Hernangomez 15 sayı, 10 ribaunt, C.J. McCollum da 16 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.
Sonuçlar
Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 133-120
Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 141-114
San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 94-100
Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 117-98
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